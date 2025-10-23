ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
23 октября 2025

Тру-крайм блогерша пыталась поджечь ворота здания МВД в Купчино

фото ЗакС политика Тру-крайм блогерша пыталась поджечь ворота здания МВД в Купчино

Вечером 22 октября 29-летняя жительница Петербурга попыталась поджечь ворота подразделения полиции на Загребском бульваре. Она бросила в сторону здания две бутылки с зажигательной смесью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На Загребском бульваре располагается полк охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. По предварительным данным, злоумышленница действовала по указке неизвестных. 

"Полицейские оперативно среагировали и задержали поджигательницу на месте. <...> Возгорание было ликвидировано сотрудниками полиции самостоятельно, пострадавших в результате инцидента нет. Задержанную полицейские передали в следственные органы СК России для проведения процессуальных действий", - говорится в сообщении МВД. 

В отношении поджигательницы возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 205 УК). Сейчас она задержана в качестве подозреваемой. 

По данным СМИ, бросившая коктейли "Молотова" ведет блог на тему тру-крайм. На ее страницу на одном из видеосервисе подписаны почти 1,7 тысячи человек. Ее творчество в основном посвящено разбору преступлений. Вероятно, ее зовут Диана Чистякова. На профильных сайтах она упоминается в статусе клинического психолога. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


