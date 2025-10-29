Парковки в Центральном районе освободились на треть с введением новых правил

В Центральном районе на 30 % сократилось количество случаев парковки транспорта после введения новых правил тарификации в четырех исторических районах города, заявил 28 октября директор Городского центра управления парковкам Михаил Курдяев в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Изменения вступили в силу двумя неделями ранее.

— Что можно сказать определенно: если мы берем, допустим, Центральный район, то мы видим сокращение транзакций по Центральному району до 30%. Это на 30% меньше люди стали парковаться в Центральном районе, — сообщил Курдяев.

Также директор ЦУП сообщил о наблюдаемом перераспределении между самыми востребованными и менее востребованными парковочными зонами. "Легче стало найти парковочные места там, где их раньше было просто невозможно найти", — поделился мнением он.

С 15 октября изменились правила платной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Улицы в них поделили на четыре зоны в зависимости от степени загруженности. Стоимость часа стоянки легкового автомобиля теперь стоит, в зависимости от парковочной зоны, 100, 200, 280 и 360 рублей. Ранее в Смольном выражали надежду на то, что новая тарификация позволит снизить трафик в центр города.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру