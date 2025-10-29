Троих подростков-музыкантов задержали на Сенной площади

Вечером 28 октября сотрудники полиции задержали трех подростков из группы "Рестарт", исполнявших песни на Сенной площади. Первыми об этом сообщили журналисты городских СМИ, ставшие свидетелями задержания. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы заявило, что подростков задержали за нарушение правил организации уличных концертов. Их доставили в 1-й отдел полиции.

Некоторые издания заявляли, что участники группы "Рестарт" вышли якобы в поддержку музыкантов из группы Stoptime, в том числе вокалистки Дианы Логиновой, известной под псевдонимом Наоко. Ранее в этот день суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. Еще двумя неделями ранее ее вместе с другими участниками группы арестовали за выступление возле метро "Площадь Восстания". В соцсетях группы "Рестарт" заявили, что их выступление не связано с административными делами в отношении музыкантов Stoptime.

"RESTART воздержится от комментариев. Скажем только одно: Мы выступали не за Стоптайм. Мы выступали для себя и для вас", - написали в соцсетях группы.

Издание "Ротонда" отмечает, что изначально представители группы сами пригласили журналистов на свое выступление, заявив, что организовали его в поддержку Stoptime. Все трое задержанных — несовершеннолетние. Примерно в 22:00 двоих из них отпустили, их забрали родители.

Внимание правоохранительных органов к уличным музыкантам стало темой публикаций в СМИ после задержания трех участников группы Stoptime. Музыканты получили известность летом 2025 года, отчасти из-за своего репертуара, который в основном состоял из песен иностранных агентов. Вокалистку группы Логинову в середине октября арестовали на 13 суток за организацию массового пребывания граждан, которое повлекло нарушение общественного порядка. Также 13 и 12 суток ареста получили еще два участника группы. Накануне, вечером 27 октября, Логинову забрали из спецприемника и доставили в Ленинский районный суд, где рассматривался протокол о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Сама Логинова заявила, что не хотела делать каких-либо политических заявлений. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. После суда ее вновь увезли в отдел полиции для составления еще одного административного протокола об организации массового пребывания граждан. Статья предусматривает административный арест. Также правоохранительные органы намерены составить еще один протокол на Логинову из-за дискредитации армии.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру