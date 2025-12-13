Школьные каникулы рекомендовано закончить 11 января

Минпросвещения рекомендовало школам провести школьные каникулы в период с 31 декабря по 11 января 2026 года, сообщило 13 декабря РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Общая продолжительность каникул не должна быть менее семи дней.

"Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", — цитирует информагентство полученное сообщение.

Как отметил ТАСС со ссылкой на рекомендации Минпросвещения, в 2025-2026 учебном году весенние каникулы у школьников должны будут продлиться с 28 марта по 5 апреля, а летние — с 27 мая по 31 августа.

Отметим, что заявленная продолжительность зимних каникул учеников соответствует длительности праздничных дней у трудоспособных граждан, которые также будут отдыхать в течение 12 дней с 31 декабря по 11 января. Как отмечал в интервью ТАСС глава Минтруда Антон Котяков, предстоящие праздничные дни будут "самыми долгими за очень многие годы".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного