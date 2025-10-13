В Смольном ожидают, что изменение правил парковки уменьшит трафик в центр города

Введение дифференцированного тарифа на парковку в центральных районах Петербурга упростит поиск свободного места для стоянки местным жителям, заявила 13 октября замглавы комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции в ТАСС. В свою очередь, гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян высказался о стремлении ограничить те 15 % автомобилистов, которые приезжают на работу и оставляют машины на пять часов.

— Мы надеемся, что изменения должны будут заметить и жители домов в четырех центральных районах, расположенных в зоне платной парковки, в тех местах, где осуществляется большое количество гостевых парковок. Мы надеемся, что для них будет проще найти стоянку в непосредственной близости от своего дома, — заявила Бахмутская.

Тертерян отметил, что по результатам изменения тарификации ожидается снижение количества поездок в центральную планировочную зону. По его словам, 78 % автомобилистов паркуются в центре не более чем на полтора часа, при этом около двух третей из них останавливаются на полчаса и меньше. Смысл введения дифференцированного тарифа заключается в таком случае в том, чтобы обеспечить свободные места для тех, "кто приезжает туда с социально-культурными какими-то целями или с деловыми целями, то есть встретиться и уехать".

— Наша целевая группа — это 15 % этих поездок, мы бы хотели сократить. Это уже не деловые поездки, это не культурно-бытовые поездки, это поездки на работу. Мы считаем, что в центральной планировочной зоне, в той части, где коэффициенты КЗ 2, КЗ 3, КЗ 4, доступность общественным транспортом, она обеспечена, — высказался Тертерян, имея в виду наиболее загруженные с точки зрения парковки улицы.

Также Бахмутская сообщила, что степень загрузки улиц будут постоянно мониторить и, при необходимости, менять на них тарификацию. При этом менять стоимость парковки посреди дня не будут.

Напомним, новая тарификация платной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах вступит в силу со среды, 15 октября. В зависимости от того, к какой зоне отнесены улицы, автомобилисты будут платить от 100 до 360 рублей за час.

