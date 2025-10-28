Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки в течение 2026 года

Снижение показателя ключевой ставки в России может продолжаться в течение всего 2026 года, передает 28 октября ТАСС слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Своими ожиданиями она поделилась на заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике.

"По нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", — заявила Набиуллина.

Глава Центробанка отметила, что величина ключевой ставки в России снижается с июня 2025 года. За прошедшее время ее размер снизился на 4,5 %. В то же время она отметила, что "скоропалительное" снижение ставки способно перечеркнуть итоги работы по борьбе с инфляцией. "Нам пришлось бы весь пройденный путь проходить заново", — предположила она.

На прошлой неделе Центробанк в четвертый по счету раз снизил размер ключевой ставки. В этот раз ее уменьшили на 0,5 процентных пункта до 16,5 % годовых.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру