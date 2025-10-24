ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 24 октября 2025, 13:48

Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5 процентов годовых

фото ЗакС политика Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5 процентов годовых

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября решил снизить величину ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 16,5 % годовых, сообщили в пресс-службе регулятора. Нынешнее снижение стало уже четвертым по счету с начала лета.

По данным ЦБ, устойчивые показатели роста цен существенно не изменились и остаются выше отметки в 4 %. Темпы роста экономики снижаются, при этом инфляционные ожидания остаются высокими, что способно помешать устойчивому замедлению роста цен.

В III квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 6,4 %, при этом во II квартале он составлял 4,4 %. По оценке на 20 октября, годовая инфляция составила 8,2 %, а по итогам года она может составить 6,5-7 %. На рост цен влияли разовые факторы, включая подорожание стоимости топлива и более заметное по сравнению с обычным для осенних месяцев повышением стоимости плодоовощной продукции.

"По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС", — отметили в финансовом регуляторе.

В ЦБ заявили о готовности поддерживать жесткость кредитно-денежной политики для возвращения инфляции к целевым показателям. Это предполагает, в частности, снижение ключевой ставки до 13-15 % в 2026 году. Планируется, что тогда же удастся добиться снижения инфляции до 4-5 % годовых.

Предыдущее заседание Центробанка состоялось 12 сентября, тогда совет директоров снизил ключевую ставку до 17 % годовых. До наступления лета 2025 года в последний раз показатель снижали в сентябре 2022 года

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама