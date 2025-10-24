Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5 процентов годовых

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября решил снизить величину ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 16,5 % годовых, сообщили в пресс-службе регулятора. Нынешнее снижение стало уже четвертым по счету с начала лета.

По данным ЦБ, устойчивые показатели роста цен существенно не изменились и остаются выше отметки в 4 %. Темпы роста экономики снижаются, при этом инфляционные ожидания остаются высокими, что способно помешать устойчивому замедлению роста цен.

В III квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 6,4 %, при этом во II квартале он составлял 4,4 %. По оценке на 20 октября, годовая инфляция составила 8,2 %, а по итогам года она может составить 6,5-7 %. На рост цен влияли разовые факторы, включая подорожание стоимости топлива и более заметное по сравнению с обычным для осенних месяцев повышением стоимости плодоовощной продукции.

"По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС", — отметили в финансовом регуляторе.

В ЦБ заявили о готовности поддерживать жесткость кредитно-денежной политики для возвращения инфляции к целевым показателям. Это предполагает, в частности, снижение ключевой ставки до 13-15 % в 2026 году. Планируется, что тогда же удастся добиться снижения инфляции до 4-5 % годовых.

Предыдущее заседание Центробанка состоялось 12 сентября, тогда совет директоров снизил ключевую ставку до 17 % годовых. До наступления лета 2025 года в последний раз показатель снижали в сентябре 2022 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру