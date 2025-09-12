Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России снизил 12 сентября ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17 % годовых, сообщили в пресс-службе регулятора. Это уже третье подряд снижение показателя с начала лета, до этого ключевую ставку снижали только в сентябре 2022 года.

В третьем квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность составил 6,3 % в пересчете на год, при этом во втором квартале он составлял 4,4 %. Показатель базовой инфляции уменьшился до 4,1 %.

"Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4-6 % в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2 %", — рассказали в Центробанке.

В июле и августе на рост цен повлияли индексация коммунальных тарифов и подорожание топлива, отметили в ЦБ. В то же время плодоовощная продукция дешевела сильнее обычного в летние месяцы. Инфляционные ожидания в целом почти не изменились и остаются повышенными, что может мешать устойчивому замедлению роста цен.

Рост общей экономической активности в третьем квартале замедлился, но остается положительным. В то же время сохраняется напряженность на рынке труда. Безработица остается минимальной, при этом доля предприятий с дефицитом кадров уменьшается.

В Центробанке ожидают, что в 2025 году удастся уменьшить годовую инфляцию до 6-7 % годовых. В 2026 году значение инфляции должно снизиться до 4 % и в дальнейшем будет сохраняться на этом уровне.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 октября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру