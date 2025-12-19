"Решения носят мягкий характер": Путин высказался об отработках для медиков

Требование об обязательных отработках для студентов-медиков в учреждениях, работающих по программе ОМС, не представляется чрезмерным президенту Владимиру Путину. В ходе прямой линии 19 декабря он обратился к советскому опыту и отметил, что сейчас специалистов не заставляют уезжать в другой город.

Вопрос президенту задала студентка пятого курса медицинского университета в Кемерово. Она отметила, что отрабатывать она должна будет в период с 27 до 31 года, а это представляется студентке "лучшим временем для рождения детей и создания семьи". Однако же график, нагрузка и низкая зарплата мешают реализации таких планов, подчеркнула она.

Путин в ответ заявил, что требование об обязательной отработке в медучреждении распространяется только на тех студентов, которые обучались на бюджетной основе. "Если человек не хочет этого делать, он может не подписывать договор, он может учиться на платной основе", — высказался он и предложил в таком случае брать образовательный кредит и погашать его после получения диплома.

Само требование об отработке "вряд ли можно назвать избыточным", заявил президент. По его словам, выпускник должен будет "просто отработать по специальности, неважно где", имея в виду медучреждения, работающие по программе ОМС. Свои умозаключения он подкрепил обращением к опыту прошлого.

— Мы же помним, в советское время всех в обязательном порядке отправляли туда, куда государство считало нужным. Этого нет сейчас. И даже вот те предложения, и те решения, которые приняты, они носят такой мягкий, почти рекомендательный характер, — оценил новые требования Путин.

При этом он признал, что "всех напугали этим решением" и добавил, что не считает нужным распространять аналогичные требования об отработках на студентов педагогических вузов.

Путин подписал закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов в середине ноября. Норма обязывает студентов определенное время проработать в медучреждениях после выпуска. Срок отработки может составлять до трех лет.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль