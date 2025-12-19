Мораторий для застройщиков могут не продлить после жалобы Путину из Ленобласти

Президент Владимир Путин поручит правительству не продлевать действующий мораторий на взыскания с застройщиков за срыв сроков ввода жилья, соответствующее обещание прозвучало в ходе прямой линии 19 декабря. Причиной для этого послужило видеообращение жительницы Ленинградской области, которая пожаловалась на действия девелопера, который переносит срок сдачи купленной квартиры.

Как рассказала жительница области, первоначально жилье должны были сдать в сентябре 2025 года, однако сроки передвинули на декабрь, а потом и вовсе на апрель 2026 года. Причиной этого она назвала проблемы с техническим присоединением.

— Он действует, этот мораторий на штрафы, до конца года. Полагаю, достаточно. Попрошу правительство мораториев подобных, этих мораториев не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя, там есть вопросы и проблемы, которыми объясняют задержку с выдачей ключей. <...> Историю с мораторием на штрафы надо заканчивать и попрошу правительство это прекратить, — заявил президент.

На ситуацию отреагировал Госстройнадзор Ленобласти, который пообещал связаться с заявительницей и застройщиком. Как сообщили в администрации региона, речь идет о ЖК "А101 Всеволожск". "Дом подключен ко всем инженерным коммуникациям, включая теплоснабжение. В настоящее время время ведется передача ключей собственникам. В первую очередь, передаются квартиры, купленные без отделки", — говорится в сообщении.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль