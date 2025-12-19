Путин связал оценки продовольственной инфляции с тем, что человек покупает

Продовольственная инфляция оказывается выше значения инфляции в целом, при этом ее значение в итоге зависит от продуктовой корзины потребителей, заявил президент Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопросы о росте цен.

— Мы говорим, что инфляция снизится, это значит, что цены снизятся, и они будут на уровне 5,7-5,8 %. Но инфляция, скажем, продовольственная инфляция, это еще по некоторым направлениям, она может быть больше, она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек, — высказался глава государства.

Если человек покупает белковую продукцию, в частности, мясо курицы, то это отражается на семейном бюджете, отметил президент. При этом он напомнил, что ранее наблюдался рост цен на куриные яйца. Сейчас же цены на них снизились, заявил он.

Ранее Центробанк снизил размер ключевой ставки с 16,5 % до 16 % годовых, о чем стало известно непосредственно во время прямой линии. Путин не стал давать оценки касательно величины снижения.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль