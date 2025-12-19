Путин прокомментировал снижение ключевой ставки

Банк России находится под постоянным давлением в связи с проводимой политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя снижение ключевой ставки 19 декабря. Он добавил, что старается не вмешиваться в работу ЦБ и при этом стремится оградить его от давления со стороны.

— Разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой — это одна из линий критики в направлении в сторону Центрального банка. В чем проблема? Там их на самом деле немало, но <...> одна из проблем сегодняшнего дня — это снижение инвестиционной активности. За первые три квартала текущего года минус 3,1 %, — рассказал Путин.

Президент отметил, что при этом количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается. Это вызывает у ЦБ необходимость действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции.

Давать оценки насчет того, достаточно ли снижения ключевой ставки на 0,5 %, как это сделал Центробанк в пятницу, Путин не стал. "Сейчас не буду давать никаких оценок. На экспертном уровне, уверен, у нас много хороших специалистов. Люди сделают соответствующие оценки", — предположил он и добавил, что "догадывается", какая реакция со стороны реальной экономики последует.

Решение о понижении ключевой ставки было принято по итогам заседания совета директоров ЦБ. Сообщение об этом прозвучало непосредственно в ходе прямой линии.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль