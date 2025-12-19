Центробанк вновь понизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России по итогам заседания 19 декабря принял решение снизить значение ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 16 % годовых, об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора. По данным ЦБ, российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, однако инфляционные ожидания в стране несколько подросли на фоне снижения роста цен в ноябре.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", — заявили в Центробанке.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу ЦБ, в 2026 году годовая инфляция может снизиться до 4-5 %, при этом уровня 4 % она должна будет достигнуть во втором полугодии.

Текущий рост цен в октябре и ноябре уменьшился в среднем до 4,6 % в пересчете на год, при этом в III квартале показатель составлял 6,6 %. Показатель базовой инфляции за тот же период увеличился с 4,1 % до 4,3 %. Годовая инфляция по оценке на 15 декабря составила 5,8 % и по итогам года ожидается ниже 6 %.

В предыдущий раз Центробанк снизил ключевую ставку с 17 % до 16,5 % годовых, это произошло в конце октября. Следующее заседание по этому вопросу намечено на 13 февраля 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру