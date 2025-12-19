ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 19 декабря 2025, 13:46

Центробанк вновь понизил ключевую ставку

Центробанк вновь понизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России по итогам заседания 19 декабря принял решение снизить значение ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 16 % годовых, об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора. По данным ЦБ, российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, однако инфляционные ожидания в стране несколько подросли на фоне снижения роста цен в ноябре.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", — заявили в Центробанке.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу ЦБ, в 2026 году годовая инфляция может снизиться до 4-5 %, при этом уровня 4 % она должна будет достигнуть во втором полугодии.

Текущий рост цен в октябре и ноябре уменьшился в среднем до 4,6 % в пересчете на год, при этом в III квартале показатель составлял 6,6 %. Показатель базовой инфляции за тот же период увеличился с 4,1 % до 4,3 %. Годовая инфляция по оценке на 15 декабря составила 5,8 % и по итогам года ожидается ниже 6 %.

В предыдущий раз Центробанк снизил ключевую ставку с 17 % до 16,5 % годовых, это произошло в конце октября. Следующее заседание по этому вопросу намечено на 13 февраля 2026 года.

Андрей Казарлыга


