В поисках нелегалов полиция вновь наведалась в "Перекрестки"

Сотрудники полиции и Росгвардии проверили более 300 работников торговли в ходе рейда по выявлению нарушителей миграционного законодательства, сообщили 13 февраля в ГУ МВД. Сами проверочные мероприятия развернулись в Приморском районе в среду и охватили 25 торговых объектов. Судя по представленной видеозаписи, отдельный интерес силовики проявили к магазинам торговой сети "Перекресток".

В ролике правоохранители последовательно посещают несколько супермаркетов "Перекресток". Также, судя по видеозаписи, проверяющие наведались в отдельно стоящее кафе с шавермой.

"В рамках рейда полицейские совместно с бойцами Росгвардии проверили 25 объектов розничной продажи продовольственной продукции и прилегающих к ним территорий. Всего проверено свыше 300 граждан, в том числе 64 иностранных", — рассказали в ГУ МВД.

Правоохранители обнаружили нарушителей миграционного законодательства, их доставили в отделы полиции для составления протоколов. Количество задержанных не уточняется. При этом отдельно уточняется, что сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы выявили нарушения у трех охранников в магазинах.

Внимание силовиков "Перекресток" привлек после инцидента с гибелью посетителя торговой сети в ТЦ "Сити Молл". Вечером 21 января охранники заподозрили молодого человека в краже и после драки повалили на пол и удерживали. Позже его госпитализировали, он скончался в больнице спустя несколько часов. Причиной смерти указали асфиксию.

Уже спустя два дня полиция отчиталась об итогах первого рейда, проведенного в "Перекрестках". В тот раз удалось обнаружить около 600 нелегалов. За первой проверкой последовали и другие, 10 февраля МВД отчиталось о 25 задержанных при посещении нескольких супермаркетов и распределительного центра X5 Retail Group.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)