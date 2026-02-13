Центробанк понизил ключевую ставку до 15,5 процента годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров 13 февраля снизил величину ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 15,5% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора. Это уже шестое по счету снижение показателя подряд.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились", — оценили в Центробанке состояние отечественной экономики.

По прогнозу ЦБ, инфляция должна будет возобновить снижение после того, как влияние разовых факторов окажется исчерпанным. В релизе отмечается, что в конце 2025 года темпы роста цен на ряд товаров, включая плодоовощную продукцию, были крайне низкими. Однако же с наступлением 2026 года темпы роста цен временно усилились. Аналитики объяснили это повышением НДС и акцизов, индексацией регулируемых цен и тарифов, а также коррекцией цен на плодоовощную продукцию.

Возможность дальнейшего снижения величины ключевой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, отметили в ЦБ. Согласно базовому сценарию, в 2026 году ключевая ставка ожидается в размере 13,5-14,5% годовых. Годовая инфляция должна будет составить 4,5-5,5%, при этом во втором полугодии она должна будет оказаться в районе 4%.

В предыдущий раз совет директоров Центробанка собирался для обсуждения ключевой ставки в декабре 2025 года, в тот раз ее снизили с 16,5% до 16% годовых. В следующий раз размер ставки будет обсуждаться 20 марта.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру