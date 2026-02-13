ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13 февраля 2026, 13:42

Центробанк понизил ключевую ставку до 15,5 процента годовых

фото ЗакС политика Центробанк понизил ключевую ставку до 15,5 процента годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров 13 февраля снизил величину ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 15,5% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора. Это уже шестое по счету снижение показателя подряд.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились", — оценили в Центробанке состояние отечественной экономики.

По прогнозу ЦБ, инфляция должна будет возобновить снижение после того, как влияние разовых факторов окажется исчерпанным. В релизе отмечается, что в конце 2025 года темпы роста цен на ряд товаров, включая плодоовощную продукцию, были крайне низкими. Однако же с наступлением 2026 года темпы роста цен временно усилились. Аналитики объяснили это повышением НДС и акцизов, индексацией регулируемых цен и тарифов, а также коррекцией цен на плодоовощную продукцию.

Возможность дальнейшего снижения величины ключевой ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, отметили в ЦБ. Согласно базовому сценарию, в 2026 году ключевая ставка ожидается в размере 13,5-14,5% годовых. Годовая инфляция должна будет составить 4,5-5,5%, при этом во втором полугодии она должна будет оказаться в районе 4%.

В предыдущий раз совет директоров Центробанка собирался для обсуждения ключевой ставки в декабре 2025 года, в тот раз ее снизили с 16,5% до 16% годовых. В следующий раз размер ставки будет обсуждаться 20 марта.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама