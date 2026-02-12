Петербургской школе дали имя первого командира Ленинградского полка Вашунина

Школе №16 Василеостровского района присвоили имя первого командира Ленинградского полка Евгения Вашунина, сообщили в пресс-службе Смольного. В торжественной церемонии открытия памятной доски 12 февраля приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский.

"Мы собрались, чтобы почтить память великого воина, отдавшего жизнь за наше Отечество. Человека, чья жизнь стала воплощением чести и верности воинскому долгу. <...> Это человек, которым можно гордиться и с которого будут брать пример новые поколения", - приводит слова Беглова пресс-служба городской администрации.

Школа, которая теперь носит имя первого командира полка, сотрудничает с Военной академией материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева, в которой раньше преподавал Вашунин.

Ленинградский полк сформировали после объявления частичной мобилизации. В состав формирования вошли жители Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Западного федерального округа. Летом 2024 года полку присвоили наименование "гвардейский".

Вашунина назначили командиром полка осенью 2022 года. В июле 2023 года он погиб от полученных ранений. Президент Владимир Путин посмертно наградил командира орденом Мужества.

Дарья Нехорошева / Фото: Заксобрание Петербурга