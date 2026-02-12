ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 12 февраля 2026, 19:12

В Петербург прибыли 10 студентов с Кубы

10 студентов с Кубы приехали учиться в Петербург, рассказали в пресс-службе комитета по внешним связям 12 февраля. От лица правительства иностранных гостей встретили председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и представители городских колледжей. 

В течение года студенты будут изучать русский язык в Санкт-Петербургском государственном университете, а затем начнут обучение в учреждениях среднего профессионального образования - Малоохтинском колледже и Санкт-Петербургском техническом колледже. Окончив обучение, молодые люди смогут работать по наиболее востребованным на Кубе техническим и инженерным специальностям. 

"Главная цель - приобрести здесь настоящий профессиональный опыт", - сказал один из кубинцев по прилете в Петербург. 

Обмен студентами и общие образовательные программы проходят по договоренности губернатора Александра Беглова и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, достигнутой сторонами в мае 2025 года во время визита кубинского лидера в Северную столицу. По данным за 2025 год, в Петербурге проходил обучение 61 студент из Кубы. 

У Петербурга и Кубы есть ряд совместных проектов. Например, стороны проводят культурный обмен. В прошлом году полсотни лучших кубинских школьников по приглашению Беглова посетили праздник студентов "Алые паруса". Кубинские коллеги, в свою очередь, приглашали петербургскую молодежь в курортный город Варадеро. 

