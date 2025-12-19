Глава государства призвал "аккуратно" бороться с колдунами

В России следует бороться с сатанизмом* и колдунами, поскольку те наносят урон моральному и психологическому состоянию граждан, поделился мнением президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря. Делать это следует аккуратно во избежание нарушения прав человека, добавил он.

На размышления о ведьмах Путина натолкнула своим вопросом журналистка одного из телеканалов. Она поинтересовалась возможностью введения запрета для оккультистов.

— Сатанизм* там, оккультные услуги и всякие колдуны и так далее — ну бред просто, вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и в переносном смысле этого слова. Наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому, — отреагировал на просьбу президент.

По его мнению, с подобными вещами следует бороться, но "делать это аккуратно, с тем чтобы не нарушать права человека, <...> не перебирать с этими ограничениями". Он пообещал "обязательно" этим заняться. Привлечь к противодействию колдунам можно представителей СМИ и традиционных религий, включая РПЦ, допустил президент.

В июле Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Иск подала Генеральная прокуратура.

*Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность в России, Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма"* в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль