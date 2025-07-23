Суд признал "Международное движение сатанистов"* экстремистским

Верховный суд России 23 июля признал экстремистской организацию "Международное движение сатанистов"* и запретил ее деятельность, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Иск о признании движения запрещенным в Верховный суд подала Генеральная прокуратура, как стало известно в начале июля. Как пишет РБК, заседание прошло в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение решения по делу.

Как установили в прокуратуре, "Международное движение сатанистов"* основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. В ведомстве отметили, что последователи движения используют единую символику и атрибутику, а их концептуальную основу составляют издания, внесенные в список экстремистских материалов.

Напомним, ранее в поддержку запрета сатанизма* в России высказывался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

*Организация "Международное движение сатанистов" признана экстремистской, ее деятельность запрещена

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