Патриарх Кирилл поддержал запрет сатанизма как экстремистского движения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу о запрете сатанизма в России как экстремистского движения, об этом 28 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова главы Русской православной церкви (РПЦ) на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.

Патриарх подчеркнул, что необходимо пресекать деятельность сатанинских сект, которые, по его словам, свободно проводят обряды, вербуют молодежь и активно присутствуют в социальных сетях.

Глава РПЦ также отметил, что недопустимо игнорировать угрозу, исходящую от этих групп, особенно в контексте СВО, где российские бойцы сражаются за ценности, противоположные тем, что пропагандируют сатанисты. Также он назвал распространение оккультизма "идеологической диверсией".

"Задумаемся: в зоне проведения специальной военной операции на линии огня наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, явно попираемые сатанистами!" – сказал патриарх.

Напомним, что в начале декабря 2024 года Генпрокуратура уже признала нежелательной одну из сатанинских американских организаций – "Храм сатаны"* (The Satanic Temple*).

*Генпрокуратура признала организацию "Храм Сатаны" (The Satanic Temple) нежелательной, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: пресс-служба Смольного