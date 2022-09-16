Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п., сообщила пресс-служба финансового регулятора. Соответственно, теперь значение ключевой ставки уменьшилось до 7,5 % годовых.

Как отметили в Центробанке, в настоящее время прирост потребительских цен в России невысок, благодаря чему темпы годовой инфляции замедляются. Такое положение в ЦБ связали "как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом".

Деловая активность в стране держится на уровне, превышающем расчеты Центробанка. В то же время "на повышенном уровне" сохраняются инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий. Внешние условия остаются сложными для экономики.

В предыдущий раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце июля. Это случилось во второй раз за лето.