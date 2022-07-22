Центробанк во второй раз за лето снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., передает 22 июля пресс-служба финансового регулятора. Теперь ее значение составит 8 % годовых.

По заявлению Центробанка, нынешние темпы прироста потребительских цен держатся на низком уровне, что сказывается на замедлении годовой инфляции в России. "Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне, — говорится в сообщении. — Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность".

Также в ЦБ намерены оценить целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0 % в 2022 году, 5,0–7,0 % в 2023 году и вернется к 4 % в 2024 году", — резюмировали в пресс-службе регулятора.

В прошлый раз Центробанк менял ключевую ставку 10 июня — тогда он понизил ее на 150 б.п., до 9,5 % годовых.