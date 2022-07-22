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Центробанк во второй раз за лето снизил ключевую ставку

фото ЗакС политика Центробанк во второй раз за лето снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., передает 22 июля пресс-служба финансового регулятора. Теперь ее значение составит 8 % годовых.

По заявлению Центробанка, нынешние темпы прироста потребительских цен держатся на низком уровне, что сказывается на замедлении годовой инфляции в России. "Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне, — говорится в сообщении. — Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность".

Также в ЦБ намерены оценить целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0 % в 2022 году, 5,0–7,0 % в 2023 году и вернется к 4 % в 2024 году", — резюмировали в пресс-службе регулятора.

В прошлый раз Центробанк менял ключевую ставку 10 июня — тогда он понизил ее на 150 б.п., до 9,5 % годовых.


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