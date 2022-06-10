Центробанк вернул ключевую ставку к уровню на начало спецоперации

Совет директоров Банка России заявил о снижении ключевой ставки на 150 б. п. — до 9,5% годовых, говорится 10 июня на сайте финансового регулятора. Таким образом, уровень ключевой ставки вернулся к показателям, которые наблюдались в стране вплоть до начала спецоперации на Украине.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, — признали в ЦБ. — Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле".

Также в финансовом регуляторе заявили о низких темпах прироста цен в мае и начале июня из-за динамики обменного курса рубля и снижения ажиотажного потребительского спроса.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", — указали в ЦБ.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Центробанк резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых на фоне роста стоимости валют и угрозы санкций. Спустя время регулятор приступил к постепенному снижению ключевой ставки — до 17% в начале апреля и до 14% в конце месяца, а затем до 11% в конце мая.

Сегодня же ЦБ заявил о намерении проверить законность изменения некоторыми банками условий договоров о введении комиссии за обслуживание валютных счетов.