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Новости 12:23

Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

фото ЗакС политика Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых, сообщила 8 апреля пресс-служба регулятора. Решение вступит в силу с понедельника, 11 апреля.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала", — говорится в сообщении Центробанка.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России продолжит свой рост, однако "последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен".

Начиная с 28 февраля Центробанк удерживал ключевую ставку на уровне 20% годовых. Подъем с 9,5% годовых был связан с ростом курсов иностранной валюты и появлением санкций против России из-за начавшейся перед этим спецоперации на Украине.


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