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Новости 11:52

Центробанк отреагировал на введение комиссий по валютным счетам

фото ЗакС политика Центробанк отреагировал на введение комиссий по валютным счетам

Банк России заявил 10 июня о намерении изучить вопрос введения комиссий по валютным счетам после того, как ряд банков заявили об изменении договоров с клиентами. Как говорится в сообщении на сайте финансового регулятора, ЦБ понимает "озабоченность банков рисками работы с валютой", но выступает против ухудшения условий обслуживания существующих клиентов.

По результатам проверки регулятор намерен разослать банкам письмо с решением, соответствовало ли введение или повышение комиссий условиям договоров, а сами договора — законодательству. При выявлении нарушений ЦБ намерен принять надзорные меры.

"Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам", — отметили в Центробанке. В регуляторе добавили, что в условиях санкций операции с валютой становятся рискованными, и потому банки будут продолжать уменьшение объемов операций с валютой. Кроме того, возможен отказ банков от предложения клиентам валютных продуктов, уточнили в ЦБ.

Ранее несколько банков объявили о введении комиссии за обслуживание валютных вкладов. В частности, с таким заявлением выступили "Тинькофф банк", Райффайзенбанк и Росбанк.


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