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Новости 11:27

"Тинькофф банк" вводит комиссию для обслуживания валютных счетов

фото ЗакС политика "Тинькофф банк" вводит комиссию для обслуживания валютных счетов

Руководство "Тинькофф банка" в официальном Telegram-канале объявило о взимании комиссии за обслуживание валютных счетов, которое начнется 23 июня. Новшество коснется только тех, кто держит деньги в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и американских франках. Для тех, на чьем счету более 1 тысячи у.е., комиссия составит 1% в месяц, причем деньги будут списывать ежедневно.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в конце мая банк объявил о временном прекращении открытия вкладов в валюте. Решение объяснили отсутствием "надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте" и как следствие - курсом на "дедолларизацию". Еще раньше основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков продал свою долю, рассказав, что сделал это под давлением администрации президента.


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