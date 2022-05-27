ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 27 мая, 20:15

"Тинькофф банк" приостановит прием вкладов в валюте

фото ЗакС политика "Тинькофф банк" приостановит прием вкладов в валюте

"Тинькофф банк" заявил 27 мая в своем Telegram-канале о временном прекращении открытия вкладов в валюте. Потенциальным клиентам в финансовой организации рекомендовали обратить внимание на вклады в рублях.

Клиенты с уже открытыми валютными вкладами смогут их пополнять вплоть до завершения действия, однако пролонгировать договор не получится. "Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали", — уточнили в банке.

В комментарии "Интерфаксу" представитель "Тинькофф банка" объяснил принятое решение отсутствием надежных валютных активов. "Банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно о том, что основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков продал свою долю бизнесмену Владимиру Потанину. С его слов, произошло это после звонка из Кремля. Перед этим Тиньков выступил с критикой спецоперации, вслед за чем появились известия о планах банка сменить бренд, а затем и о продаже доли основателя организации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама