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Новости 10:32

Тиньков заявил, что вынужденно продал долю в банке из-за угрозы национализации

фото ЗакС политика Тиньков заявил, что вынужденно продал долю в банке из-за угрозы национализации

Основатель "Тинькофф-банка" Олег Тиньков продал "за копейки" свою долю после звонка представителей Кремля, заявил бизнесмен 1 мая в интервью газете The New York Times.

По словам предпринимателя, на следующий день после выхода его поста с критикой спецоперации на Украине с руководством банка связались работники администрации президента и пригрозили национализировать организацию, если Тиньков не продаст свою долю.

"Они сказали: "Заявление вашего акционера не приветствуется, и мы национализируем ваш банк, если он его не продаст и собственник не поменяется, и если вы не поменяете название"", — рассказал предприниматель газете.

В результате Тиньков продал свои 35% акций бизнесмену Владимиру Потанину. "Я не мог обсуждать цену", — заявил он, сравнив свое положение с состоянием заложника, вынужденного брать "то, что тебе предлагают". По оценке основателя банка, он получил от продажи не более 3% реальной стоимости своей доли.

Тиньков рассказал изданию о том, что слышал от друзей со связями в спецслужбах, будто бы ему "следует опасаться за свою жизнь". Находящийся за границей предприниматель признался, что после этого нанял телохранителей.

Тиньков выпустил пост с критикой спецоперации 19 апреля. Спустя несколько дней стало известно о планах банка провести ребрендинг и сменить название. Позже группа компаний "Интеррос" объявила о покупке принадлежащих Тинькову акций группы "Тинькофф" (TCS Group).


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