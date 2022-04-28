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Новости 18:53

"Интеррос" выкупит принадлежащую основателю группы "Тинькофф" долю акций

фото ЗакС политика "Интеррос" выкупит принадлежащую основателю группы "Тинькофф" долю акций

Группа компаний "Интеррос" сообщила 28 апреля в своем Telegram-канале, что приобретет 35 % акций группы "Тинькофф" (TCS Group) у ее основателя Олега Тинькова. Сделка уже получила одобрение Банка России.

Комментируя сделку, председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк заявил, что "сделка с "Интерросом" открывает новую страницу в истории" компании. Глава "Интерроса" Владимир Потанин, в свою очередь, высказал надежды на то, что выкуп доли Тинькова пойдет TCS Group только на пользу.

Сам Тиньков выразил гордость тем, что "вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране" и указал на стремление уйти на покой. "Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", — высказался он.

На прошлой неделе стало известно о планах "Тинькофф-банка" до конца года провести ребрендинг и сменить название. Соответствующее заявление было выпущено в свет через несколько дней после того, как Олег Тиньков опубликовал пост с критикой спецоперации на Украине.


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