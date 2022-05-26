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Новости 10:58

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта

фото ЗакС политика Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта

Совет директоров Банка России принял решение снизить с 27 мая ключевую ставку с 14 % до 11 % годовых, гласит информация на сайте финансового регулятора.

"Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", — отметили в Центробанке.

Как сообщили в ЦБ, в настоящее время продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается невысокой. "Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий", — уточнила пресс-служба регулятора.

Центробанк повысил ключевую ставку до 20 % спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине. С тех пор он неоднократно снижал ее, в последний раз — в конце апреля.

На прошлой неделе ЦБ снял ограничения на операции с иностранной валютой, кроме долларов и евро.


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