Центробанк снял ограничения на операции с валютой, кроме долларов и евро

Российские банки с 20 мая смогут без ограничений продавать клиентам наличную валюту, гласит опубликованное в четверг сообщение Центробанка. Исключение составят операции с долларами и евро.

Действующие ограничения на торговлю долларами и евро сохраняются до 9 сентября. По действующим правилам, вплоть до этой даты разрешены операции только с теми купюрами, которые поступили в кассы банков с 9 апреля.

До последнего времени подобные ограничения распространялись на все виды иностранной валюты. "Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот", — говорится в сообщении ЦБ.

В конце апреля Банк России снизил ключевую ставку с 17 % до 14 % годовых. Тогда же вновь утвержденная в должности главы ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции о том, что ожидает пик инфляции в России к концу года.