Набиуллина ожидает пик инфляции к концу года

Пик инфляции в России ожидается в конце года, спрогнозировала 29 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"В годовом выражении мы пик видим в конце года", — цитирует слова Набиуллиной РИА Новости.

При этом глава ЦБ ожидает, что нижняя точка спада российской экономики придется на IV квартал 2022 года. "Разрыв устоявшихся экономических связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году, — транслирует ее заявление "Парламентская газета". — Снижение ВВП составит 8-10%, при этом нижняя точка спада придется на IV квартал".

По прогнозу Набиуллиной, ждать роста экономики в текущем году не приходится. "Постепенное исчерпание шоков предложения и спроса, денежно-кредитная и бюджетная политика, равно как и структурные меры правительства, будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года", — заявила она.

Сегодня же Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых. Предыдущее снижение произошло в первой половине апреля.

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