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Новости 13:46

Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых

фото ЗакС политика Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку до 14% годовых, говорится в сообщении финансового регулятора. Это уже второе снижение с начала спецоперации на Украине — в прошлый раз ставку уменьшили до 17% годовых.

В распространенном заявлении ЦБ внешние условия для экономики характеризуются как сложные. В то же время отмечается прекращение роста рисков для ценовой и финансовой стабильности, чем и объясняется снижение ключевой ставки.

"Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", — сообщили в Центробанке.

В конце февраля Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Такое решение объяснялось увеличением курсов валют и угрозами санкций на фоне начавшейся спецоперации на Украине.


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