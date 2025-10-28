Беглов принял поздравления и сам поздравил с Днем бабушек и дедушек

Губернатор Александр Беглов сообщил 28 октября о том, что получил поздравления от внуков с Днем бабушек и дедушек. Сам он также не остался в стороне и поздравил причастных с праздником.

"Утром принимал поздравления от внуков. Сегодня — День бабушек и дедушек. Праздник, который напоминает, как важны семейные традиции и связь поколений", — сообщил Беглов в социальных сетях.

Администрация губернатора опубликовала официальное поздравление главы города. В тексте Беглов назвал бабушек и дедушек "хранителями нашей памяти, истории нашего города и страны, истории каждой семьи" и поблагодарил их "за бесценный опыт, за ту незримую связь, которая объединяет наше общество".

У Беглова пять внуков, в связи с чем он неоднократно называл себя "многодетным дедом". В последний раз это произошло на городском педагогическом совете в конце августа. Тогда же губернатор поделился историей о том, как помогал внучке собираться в детский садик.

День бабушек и дедушек празднуется в России 28 октября. При этом в ряде других стран он также имеется в календаре, но отмечается в другие даты. Отметим, что до сих пор Смольный не публиковал поздравлений с этим праздником.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру