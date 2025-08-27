Беглов рассказал, как помогал собирать внучку в садик

Губернатор Петербурга Александр Беглов, завершая свое выступление на городском педсовете в БКЗ "Октябрьский" 27 августа, поблагодарил представителей старшего поколения за воспитание молодежи. Он отметил, что сам не понаслышке знает, с какими трудностями иногда приходится сталкиваться, и поделился своим опытом в общении с внуками. Их у Беглова пятеро.

— Хотел бы сказать слова благодарности бабушкам, которые воспитывают внуков, и дедушкам, и скажу, почему. <...> Я по себе знаю, могу поделиться своим опытом дедушки, у меня пять внуков. Я — многодетный дед. Потому что как воспитывать детей, когда они у нас появляются, мы особо не знаем. <...> А вот когда ты становишься дедушкой, ты понимаешь, насколько эти проблемы подрастающего поколения очень важны, — произнес со сцены Беглов.

Глава города рассказал, что как-то раз "заехал на пять минут" к дочери, которая собирала собственную дочь в детский сад. По словам Беглова, внучке дали три минуты на то, чтобы одеться и сесть в машину. В ответ девочка заплакала. Тогда Беглов поинтересовался, в чем дело, и внучка пожаловалась, что перед этим пришла в садик в таком же платье, как и две ее подружки, и над ними "мальчишки смеялись".

— Это очень важный момент. Потому что для маленького ребенка — это проблема, которая для нас вообще не является [проблемой]. Она смехотворная, а для нее это проблема, — резюмировал градоначальник.

По словам Беглова, после этого он разрешил ребенку надеть любое платье, какое пожелает, после чего внучка весь день пребывала в хорошем настроении. В связи с этим он призвал уважать детей и внуков, а также понимать их проблемы.

Отметим, что Беглов не впервые говорит о себе как о многодетном дедушке. В 2024 году на городском педсовете он начал выступление именно с такого заявления, писал "Ъ-Петербург".

В своей речи Беглов также поблагодарил педагогов и поздравил их с наступающим учебным годом. Среди прочего, он пожелал им "телесного и духовного здоровья, терпения, смирения". Слов благодарности удостоились руководители детских садов, школ и колледжей, учителя-предметники и воспитатели, а также классные руководители. "Я сам помню хорошо свою классную учительницу, которая действительно, как говорится, сделала все, чтобы у меня просветлело сознание", — отдельно высказался губернатор.

Согласно информации Смольного, к началу нового учебного года в Петербурге полностью готовы 1 934 образовательных учреждения, включая 685 государственных школ. Капитальный ремонт прошли 104 школы, 69 детских садов и 18 колледжей города. В сентябре в школы пойдут 619 тысяч учеников, что на 25 тысяч учащихся превышает показатели предыдущего учебного года.

"Всего День знаний в детских садах, школах и колледжах встретят почти один миллион юных петербуржцев и 126 тысяч руководящих и педагогических работников системы образования", — сообщили в администрации губернатора.

Напомним, в рамках педсовета Беглов также поручил создать учебник-путеводитель по истории Петербурга. На основе учебника предполагается создать цикл экскурсий по Северной столице с посещением памятных мест.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного