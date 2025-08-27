Беглов поручил создать учебник истории Петербурга

Губернатор Александр Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга, произошло это 27 августа на ежегодном городском педагогическом совете в БКЗ "Октябрьский". По мнению главы города, новое пособие должно стать "патриотическим ориентиром для молодежи и путеводителем по памятным местам города", сообщили в Смольном.

Как уточнил телеканал "Санкт-Петербург", на педсовете прозвучала идея создать учебник-путеводитель по истории и современности малой Родины. Предложение нашло поддержку Беглова.

— Нужно бы создать такой учебник, но в этом учебнике должно быть дополнение, на мой взгляд. Каждый район имеет свою историю, возьмите Кронштадт, Выборгскую сторону, Васильевский и многие другие. И нужно иметь тогда историю района в целом. А вот на базе этого учебника нужно создать цикл экскурсий, — высказался Беглов.

По поручению губернатора, разработкой учебника должны будут заняться представители педагогического сообщества совместно с учеными и родителями. На его основе в дальнейшем следует сформировать цикл экскурсий по городу с посещением памятных мест.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного