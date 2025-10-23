Новым председателем ПАСЗР стал глава парламента НАО

Члены Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 23 октября избрали на должность председателя главу Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александра Чурсанова, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургского парламента. Сегодня в Мариинском дворце проходит 68-я конференция ассоциации. Глава ПАСЗР избирается сроком на один год. До сегодняшнего дня пост председателя занимал спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Чурсанов состоит в Собрании депутатов НАО с 2018 года. В 2023 году он был избран председателем парламента. До избрания в региональный законодательный орган Чурсанов занимал пост главы муниципального образования "Тельвисочный сельсовет".

Следующее заседание ПАСЗР состоится в мае 2026 года в Великом Новгороде. Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была создана в 1994 году для выработки единых законотворческих решений среди парламентов регионов Северо-Западного федерального округа. В нее входят все 11 субъектов СЗФО.

Константин Леньков / Фото: Совет депутатов НАО