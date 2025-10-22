Адвокат Баханович обратилась в УФАС из-за изменения тарифов на парковку

Провести проверку законности повышения платы за парковку в Петербурге попросила региональное управление ФАС адвокат Ирина Баханович, о чем сообщила 22 октября в своем Telegram-канале. По ее мнению, в недавних изменениях тарификации можно заподозрить нарушение закона "О защите конкуренции".

В своем обращении Баханович отметила, что с середины октября в четырех центральных районах Петербурга максимальная стоимость платы за парковку на ряде улиц увеличилась "практически в четырехкратном размере". Отдельно она обратила внимание на подорожание годового парковочного разрешения для местных жителей. Теперь автомобилисты должны будут платить по 2 640 рублей в год, а не 1 800 рублей, как прежде.

"Полагаю, что имеются признаки монопольно высокой цены", — предположила Баханович и отметила, что закон запрещает действия доминирующих хозяйствующих субъектов, "результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, ущемление интересов других лиц либо неопределенного круга потребителей".

Правила тарификации платной парковки изменились в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах с 15 октября. Если раньше стоимость часа стоянки составляла для автомобилистов 100 рублей на всех улицах парковочной зоны, то теперь улицы поделили на четыре категории в зависимости от загрузки. На наименее загруженных улицах цена осталась прежней, однако на других выросла. В результате теперь час парковки на самых загруженных улицах обойдется водителям в 360 рублей.

Отметим, что в дальнейшем автомобилистов может ждать увеличение штрафа за неоплату стоянки. Сейчас его размер составляет три тысячи рублей, из-за чего заплатить штраф оказывается дешевле, чем оплатить 10-часовую парковку на самых загруженных улицах в центральных районах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру