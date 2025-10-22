ЗакС Ленобласти в трех чтениях принял закон о выплатах за ребенка еще до родов

В Ленинградской области будут выделять часть пособия при рождении ребенка еще до появления младенца на свет, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального Законодательного собрания. Депутаты приняли соответствующий закон сразу в трех чтениях.

Изменения вносятся в Социальный кодекс Ленобласти. Согласно принятым поправкам, теперь для получения выплаты рождение ребенка должно быть зарегистрировано в Ленобласти. При этом будущие матери смогут заблаговременно получить долю от выплаты для того, чтобы потратить средства на товары для беременных. Сделать это будет можно не ранее наступления 30-й недели беременности.

Законопроект внес на рассмотрение ЗакСа губернатор Александр Дрозденко. Накануне он рассказал на встрече с депутатами о планах внести законопроект 22 октября.

Сейчас в Ленобласти размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка составляет 36 715 рублей, второго — 47 205 рублей, а при рождении третьего и последующих платят по 62 940 рублей. Новый закон позволит беременным заблаговременно получить не менее 40 % от величины выплаты за первенца.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру