В Ленобласти собрались платить до родов за рождение ребенка

На рассмотрение Законодательного собрания Ленобласти внесут инициативу о частичном выделении единовременного пособия при рождении ребенка еще до появления младенца на свет, заявил 21 октября на встрече с депутатами глава региона Александр Дрозденко. Законопроект планируется внести в среду, 22 октября.

"Мы разрешим частично использовать эти средства еще до рождения ребенка, чтобы помочь родителям покрыть предстоящие расходы. Это принципиально новая, гибкая форма поддержки", — приводит слова Дрозденко пресс-служба правительства Ленобласти.

Единовременное пособие выделяется при рождении первого и последующих детей. Для его получения роды должны быть зарегистрированы на территории региона. Непосредственно до родов можно будет воспользоваться суммой в размере не менее 40 % от величины пособия на первого ребенка.

Размер единовременного пособия при рождении первенца составляет в регионе 36 715 рублей. За второго ребенка платят 47 205 рублей, а за третьего и последующих — по 62 940 рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: Правительство Ленинградской области