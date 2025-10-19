Фонтанка: Смольный задумался о повышении штрафов за неоплату парковки

В администрации Петербурга обсуждают вопрос о повышении штрафов за несвоевременную оплату парковки, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. С 3 тысяч рублей размер штрафа могут поднять до 4,5-5 тысяч рублей. Сейчас заплатить штраф выйдет дешевле, чем оплатить 10-часовую парковку на востребованных улицах в центре Петербурга, отмечают журналисты.

Идея о повышении штрафов возникла вскоре после введения прогрессивной стоимости парковки в зависимости от загруженности улиц. Так, теперь в определенное время час парковки может достигать 360 рублей. Нововведение начало действовать с 15 октября. Ранее водителям за час парковки нужно было заплатить 100 рублей.

За первые шесть месяцев 2025 года в Петербурге вынесли 440 тысяч постановлений по делам о неуплате услуг по парковке в срок. Сейчас зоны платной парковки действуют в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Отметим, в городе также регулярно озвучивается идея о введении платного въезда в центр Петербурга. С таким предложением регулярно выступает председатель Заксобрания Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру