Филимонов о задержании своего заместителя: "По поводу Петербурга мне доложили"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 19 октября сообщил, что в курсе происшествия с участием первого заместителя губернатора региона Ивана Иноземцева в Петербурге. По его словам, пока информации мало. Ранее в этот день петербургские СМИ сообщили о задержании Иноземцева после драки в баре отеля на Биржевой линии.

– По поводу Петербурга мне доложили. Сейчас изучаем, выясняем обстоятельства. Пока информации мало. Вникну, разберусь, взвешенно, с холодным рассудком, и предпримем дальнейшие требующиеся шаги. Буду держать в курсе, – заявил губернатор.

Филимонов позже добавил, что Иноземцев в пятницу предупредил его о планах посетить Петербург с супругой и дочерью. Это была частная поездка. Конфликт в баре губернатор назвал "бытовым", однако отметил, что все желающие помериться силой могут сделать это на татами или на ринге.

"Если даже оппонент очень неправ, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно, если ты государственный или муниципальный служащий. Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь", - добавил Филимонов.

По данным "Фонтанки", ранним утром воскресенья сотрудники правоохранительных органов задержали Иноземцева и двух других участников конфликта. В ходе потасовки также использовались стулья. Нарушителей порядка доставили в отдел полиции № 30. Позже, по данным СМИ, вологодскому чиновнику потребовалась помощь врачей. Его госпитализировали в Покровскую больницу.

Иван Иноземцев курирует в правительстве Вологодской области вопросы безопасности. Работать на Вологодчине он начал летом 2025 года. До этого трудился в центральном аппарате МВД в Москве. Является почетным сотрудником МВД.

Константин Леньков / Фото: Правительство Вологодской области