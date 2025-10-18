Свыше 40 участков изымут в Ленобласти под строительство ВСМ

Росжелдор опубликовал пять распоряжений об изъятии земельных участков и загородных домов под строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой, сообщила 18 октября "Фонтанка". Действие документов коснется более 40 земельных участков на территории Федоровского городского поселения в Тосненском районе Ленинградской области.

В выпущенных документах говорится об изъятии 42 земельных участков с находящимися на них 15 жилыми домами и тремя строениями. Отдельно несколько участков заберут у Союза поддержки и развития предпринимательства, а также у нескольких коммерческих арендаторов и у Управления автомобильных дорог региона.

Ранее Росжелдор определил изъять под строительство ВСМ ряд участков в деревне Аннолово Федоровского поселения, а также свыше 20 гектаров земли в Лисино, принадлежащих Петербургскому лесотехническому университету. Также в конце сентября стало известно о планах федерального агентства изъять почти 2,4 га в Пушкинском районе Петербурга для тех же целей. В августе сообщалось о планах выкупить более 200 участков в Петербурге и Ленинградской области под строительство ВСМ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру