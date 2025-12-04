ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 4 декабря 2025, 9:26

Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

фото ЗакС политика Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

Предновогодняя пресс-конференция президента Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет 19 декабря, сообщают госагентства со ссылкой на пресс-службу Кремля. Впервые традиционное выступление главы государства пройдет в пятницу, а не четверг, как это было в предыдущие годы. 

Вопросы к прямой линии начнут собирать 4 декабря в 15:00. Прием обращений будет продолжаться до окончания трансляции. Как ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для сбора вопросов будет применяться искусственный интеллект. 

О том, что прямая линия с участием Путина может пройти 19 декабря, сообщали источники РБК еще в середине ноября.

Константин Леньков / Фото: Кремль


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама