Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

Предновогодняя пресс-конференция президента Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, пройдет 19 декабря, сообщают госагентства со ссылкой на пресс-службу Кремля. Впервые традиционное выступление главы государства пройдет в пятницу, а не четверг, как это было в предыдущие годы.

Вопросы к прямой линии начнут собирать 4 декабря в 15:00. Прием обращений будет продолжаться до окончания трансляции. Как ранее рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для сбора вопросов будет применяться искусственный интеллект.

О том, что прямая линия с участием Путина может пройти 19 декабря, сообщали источники РБК еще в середине ноября.

Константин Леньков / Фото: Кремль