Свыше 200 участков выкупят в Петербурге и Ленобласти для строительства ВСМ

Для строительства высокоскоростной магистрали Петербург — Москва намерены выкупить 217 земельных участков, сообщил 18 августа "Деловой Петербург" со ссылкой на Инфоцентр ВСМ. Выкуп должен завершиться к началу 2026 года.

Как сообщили в компании, с владельцами 33 участков уже были заключены соглашения и выплачены компенсации. На данный момент ведется работа по выкупу еще 184 участков. Представители компании подчеркнули, что сумма выкупа рассчитывается независимыми специалистами на основе рыночной стоимости каждого участка. Они также отметили, что пока ООО "ВСМ Две Столицы" не участвует ни в каких судебных разбирательствах по вопросу изъятия земель.

По подсчетам "Делового Петербурга", к лету 2025 года Росжелдор выпустил распоряжения об изъятии порядка 200 объектов недвижимости на территории Петербурга (90 земельных участков, 20 зданий и 80 помещений). Напомним, в феврале агентство опубликовало распоряжение об изъятии 80 объектов, большинство из которых расположены в районе Московского вокзала.

В середине марта представители РЖД и ВСМ встретились с жителями домов, подлежащих сносу ради строительства магистрали. Тогда им был представлен порядок расселения. По закону собственники, не согласные с размером предлагаемой денежной компенсации за объект, могут обратиться в суд.

Напомним, пустить пассажирское движение по ВСМ планируют в 2028 году. Бывший министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года пообещал закончить возведение ВСМ точно в срок. После этого, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что ряд работ на отдельных участках уже идет с опережением графика.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру