В РЖД рассказали порядок расселения из-за строительства ВСМ

Представители РЖД встретились с жителями домов, которые планируется снести ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва, сообщила "Фонтанка.ру". Встреча прошла в администрации Фрунзенского района вечером 12 марта.

По оценке "Фонтанки.ру", мероприятие посетило около 100 человек. Встреча была инициирована жителями города – они добивались ее через Смольный. Со стороны РЖД на мероприятии присутствовал замначальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству компании Евгений Кабаков.

По словам Кабакова, всего под расселение попадут 120 квартир, большинство из них располагаются на Фарфоровском посту. Распоряжение об изъятии 56 квартир на Фарфоровском посту, находящихся в частной или общедолевой собственности, Росжелдор выпустил еще в середине февраля. Однако под расселение попадают еще 45 квартир, в которых люди проживают по договору соцнайма. По информации "Фонтанки.ру", соответствующее распоряжение ведомства находится в разработке.

Кабаков также рассказал собравшимся порядок расселения. В случае, если собственники согласны на денежную компенсацию и их устраивает ее размер, все пройдет по следующей схеме: после издания распоряжения Росжелдор обязан проинформировать жителей о принятом решении. Далее должен пройти осмотр жилья, оценка его стоимости и подготовка соглашения об изъятии, которое затем направят на подписание собственнику вместе с отчетом об оценке. После РЖД выплатит компенсацию и жителям предоставят 20 дней на подготовку к переезду, в течение которых соглашение должно быть зарегистрировано в Росреестре. На заключительном этапе бывшему владельцу квартиры дается 10 дней, чтобы покинуть квартиру.

Как уточнил представитель РЖД, компенсация будет учитывать рыночную стоимость квартиры, стоимость земли под домом, наличие ремонта, затраты на аренду в течение 3-4 месяцев и два переезда, а также услуги риелтора. Однако жители выселяемых квартир недовольны ходом оценки недвижимости, которая началась уже в конце февраля.

По словам владельцев квартир, оценщики не учитывают особенности каждой отдельной квартиры. Также их волнует, что так как дома являются двухэтажными, все квартиры попадают под понижающий коэффициент как расположенные на первом и последнем этажах здания. Еще один "понижающий" фактор – далекое расположение от метро. Жильцы беспокоятся, что по итогу выплат не хватит на покупку нового жилья.

Если собственник все-таки окажется недоволен суммой компенсации, которую предложит РЖД, он может не подписывать соглашение, тогда через 45 дней компания обратится в суд. Там спор будет решаться на основании судебной экспертизы.

Законом также предусмотрен вариант получить компенсацию не в денежном эквиваленте, а квартирой, но подробности такого решения представители РЖД не предоставили, сообщила "Фонтанка.ру". Уже после завершения встречи Кабаков заявил, что этот вариант гораздо дольше и сложнее, а найти похожую квартиру взамен почти невозможно. Также он подчеркнул, что, если подходящее жилье будет все-таки найдено, его сначала должны выкупить РЖД, чтобы провести обмен с собственником.

Однако данный порядок распространяется только на собственников жилья. Как было указано выше, около половины выселяемых живут в квартирах на Фарфоровском посту по соцнайму. В их случае порядок расселения будет отличаться в связи с активным участием администрации района. Представители компании пообещали, что с живущими по соцнайму будет проведена отдельная встреча. Предварительно она пройдет через 2 месяца, в мае.

Строительство ВСМ Петербург-Москва началось в Обухово 3 марта. Завершить его планируют в 2027 году, а пассажирское движение по магистрали должно стартовать в начале 2028 года. В конце января министр транспорта Роман Старовойт дал обещание президенту России Владимиру Путину закончить строительство ВСМ точно в срок.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру