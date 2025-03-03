Строительство ВСМ Петербург – Москва стартовало в Обухово

В Обухово началось строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва, об этом 3 марта пишет "Фонтанка.ру".

В районе 1-го Обуховского проезда, рядом с кольцевой автодорогой (КАД), начаты работы по возведению двухпутного железнодорожного путепровода. Работы выполняет московское ООО "ФСК Мостоотряд-47", также входящее в группу "Нацпроектстрой". Генпроектировщик проекта – "Гипротранспуть", филиал АО "Росжелдорпроект".

Как пишет издание, заказчиком проекта выступает дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО "РЖД". Генподрядчиком является Строительно-монтажный трест "ВСМ", а подрядчиком – АО "Дороги и мосты", компания сейчас также занимается строительством Большого Смоленского моста и реконструкцией станции метро "Фрунзенская".

Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой собираются завершить в 2027 году, планируется, а пассажирское движение планируют начать в начале 2028 года. Для этого проекта в Петербурге собираются изъять порядка 85 объектов в Центральном и Фрунзенском районах.

Фото: ЗАКС.Ру