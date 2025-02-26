Вице-премьер Савельев: Ряд работ по строительству ВСМ опережает график

Работы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой укладываются в существующий график, а часть и вовсе идет с опережением, заявил вице-премьер Виталий Савельев. Его слова прозвучали при посещении завода в городе Верхней Пышме в Свердловской области, на котором планируют строить поезда для ВСМ.

"По состоянию на сегодняшний день мы двигаемся в графике, по ряду направлений идем с опережением", — цитирует слова Савельева пресс-служба правительства 26 февраля.

Савельев назвал строительство ВСМ "знаковым событием для развития российского транспортного комплекса" и предположил, что запуск магистрали " ознаменует собой выход на новый уровень качества пассажирского сообщения в стране" и благотворно повлияет на мобильность населения и на повышение связанности российских территорий.

Как ожидается, комплекс по производству высокоскоростных поездов будет построен в Верхней Пышме в 2026 году, а уже в 2027-м первые два поезда должны будут поступить для сертификации и тестирования инфраструктуры. По планам, пассажирские перевозки должны будут стартовать весной 2028 года. Ожидается, что время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Ранее в феврале Росжелдор выпустил распоряжение об изъятии недвижимости в Петербурге ради строительства ВСМ. Речь идет о 85 объектах, из которых 71 объект относится к жилой площади.

Фото: ЗАКС.Ру