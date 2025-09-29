Росжелдор изымет почти 2,4 га земли в Пушкинском районе для нужд ВСМ

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) опубликовало распоряжение об изъятии почти 2,4 га земли в Пушкинском районе Петербурга ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва (ВСМ), обратила внимание "Фонтанка.ру". Соответствующий документ был подписан и опубликован на сайте ведомства 29 сентября.

В распоряжении значатся восемь участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования. Шесть из них принадлежат ООО "Антик". Основным видом деятельности компании указано управление недвижимостью, а дополнительными — выращивание овощей и культур. У компании изымут шесть участков общей площадью более 6 тысяч квадратных метров на территории предприятия "Ленсоветовское".

Ещё один участок на территории предприятия "Ленсоветовское" площадью почти 4 тысячи квадратных метров изымут у ООО "Стройагробалт". Компания также специализируется на выращивании овощей и культур.

Наконец, почти 14 тысяч квадратных метров земли изымут у СПК "Племзавод "Детскосельский", занимающегося разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Речь идёт о территории в районе Ям-Ижорского шоссе.

Напомним, в августе стало известно, что в общей сложности в Петербурге и Ленобласти для нужд ВСМ выкупят более 200 участков. Так, в феврале агентство опубликовало распоряжение об изъятии 80 объектов, большинство из которых расположены в районе Московского вокзала.

Напомним, старт пассажирского движения по ВСМ запланирован на 2028 год. В январе экс-министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пообещал закончить возведение магистрали точно в срок. После этого, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что ряд работ на отдельных участках уже идет с опережением графика. В начале сентября Савельев добавил, что строительные работы начались уже на участке 7-го этапа.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру