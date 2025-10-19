Свыше 10 тысяч мужчин из Петербурга и ЛО оформили пособие по уходу за ребенком

В Петербурге и Ленинградской области в 2025 году пособие по уходу за ребенком до полутора лет оформили более 67 тысяч человек. Среди них более 10 тысяч мужчин (15%). Доля мужчин среди воспользовавшихся "отпуском" по уходу за ребенком увеличилась в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщили в межрегиональном отделении Социального фонда в середине октября.

"В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сегодня получает более 67 тысяч человек. Из них 15 процентов составляют мужчины", – цитирует управляющего отделением Соцфонда по Петербургу и Ленобласти Константина Островского пресс-служба ведомства.

Размер пособия сегодня составляет 40% от среднего заработка гражданина из расчета за два прошедших года. Сумма варьируется от 10,1 тысячи до 68,9 тысячи рублей. Оформить пособие могут, кроме отца и матери, любые другие работающие родственники ребенка.

Ранее ЗАКС.Ру писал о поздравлении спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского с Днем отца. Праздник отмечают в третье воскресенье октября. На государственном уровне дата празднуется с 2021 года. Как рассказали в пресс-службе Смольного, в Петербурге по случаю Дня отца запланировано около 80 мероприятий: фестивали, тематические встречи, выставки, лекции и викторины.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру